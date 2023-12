Strava si lancia nella messaggistica: arrivano i messaggi privati

Sono ormai tantissimi gli utenti che si affidano ai loro dispositivi smart per monitorarsi durante le attività sportive , e questo accade tanto a livello amatoriale quanto a livello professionistico.

E proprio a proposito di Strava arrivano delle novità importanti. Stavolta non si tratta di novità che riguardano il monitoraggio degli allenamenti quanto di una funzionalità che ha l'obiettivo di incrementare le interazioni tra utenti all'interno di Strava. Arrivano ufficialmente i messaggi privati su Strava.

Sì, avete capito bene. Strava ha appena annunciato che sulla sua piattaforma arrivano le chat con le quali tutti gli utenti potranno comunicare tra loro, esattamente come avviene sulle piattaforme social.

Arriva la possibilità di scambiare messaggi privati e di organizzare dei gruppi chat in cui più utenti tra loro possono comunicare. Il tutto ovviamente è finalizzato alle attività sportive. Strava infatti riferisce che sulla nuova piattaforma di messaggistica sarà possibile anche usare delle funzionalità aggiuntive, come incoraggiarsi in merito a un percorso appena intrapreso, personalizzazione dei gruppi chat e condivisione di attività e percorsi.

Insomma, si tratta di una piattaforma pensata per coloro che vogliono interagire con altri utenti con gli stessi interessi sportivi, limitandosi appunto alla conversazione in ambito sportivo, senza la necessità di intavolare una conversazione al di fuori di tutto ciò, magari scambiandosi il contatto social o il numero per sentirsi su WhatsApp.

E sicuramente ha senso la scelta di Strava, non sarà la rivoluzione della messaggistica, anche perché per quello ci sono dei giganti che già competono da anni tra loro, ma un'ottima soluzione per chi vuole fare sport e interagire con altri sportivi senza andare oltre.

La novità dovrebbe essere già disponibile per tutti coloro che hanno aggiornato l'app alla versione 335. Il rilascio dovrebbe essere avvenuto per l'app Android e per quella iOS.