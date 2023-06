Stream Deck diventa gratuito su iPhone e iPad: annunciate importante modifiche all’app

Elgato ha annunciato un importante aggiornamento della versione digitale della nota app Stream Deck: Stream Deck Mobile. Questa applicazione, che trasforma uno smartphone in un'interfaccia tattile di produttività , grazie all'ultimo aggiornamento sarà utilizzabile gratuitamente su iPhone e iPad fino ad un massimo di sei tasti. Altre modifiche interessano le ulteriori modalità di controllo delle app preferite e la personalizzazione della configurazione per gli utenti.

Dunque, gli utenti potranno ricevere il meglio di Stream Deck sul proprio iPhone o iPad gratuitamente: sono inclusi sei tasti, azioni illimitate e centinaia di plugin dedicati alle app più famose. Inoltre, tramite la sottoscrizione di un abbonamento Pro facoltativo o un acquisto, è possibile accedere a funzionalità avanzate come layout e sfondi personalizzati e fino a 64 tasti: il doppio del dispositivo fisico più grande di Elgato, lo Stream Deck XL. Tra l'altro, essendo ora un'app nativa per iPadOS, l'app sfrutterà i vantaggi dell'ampio display del dispositivo. Ad esempio, grazie al multitasking di iPad, sarà possibile eseguire Stream Deck Mobile insieme alle app preferite.

Inoltre, questo aggiornamento permette di attivare la modalità scura oppure quella classica, controllare la rotazione della tastiera e scoprire plugin e profili condivisi dalla community sul Marketplace Elgato. E con Stream Deck Mobile Pro si potrà modificare il numero e la posizione dei tasti. Infine, da oggi è possibile personalizzare l'aspetto dell'app con maschere su misura o immagini della propria fotocamera.

Stream Deck Mobile è disponibile per il download sull'App Store di Apple per i dispositivi iOS e iPadOS. Stream Deck Mobile Pro, invece, è disponibile con un abbonamento mensile (2,99 $), abbonamento annuale (24,99 $) o con una licenza perpetua (49,99 $). I prezzi variano in base all'area geografica.