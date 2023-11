Questa striscia LED di IKEA è compatibile con Apple HomeKit ed ha un prezzo a fuoco

Novità in arrivo per gli appassionati di smart home: IKEA amplia la sua offerte di prodotti smart legati all'illuminazione lanciando la sua prima striscia LED intelligente, denominata Ormanäs (sapete come richiedere il Bonus Domotica?). La notizia è stata diffusa dal sito olandese Tweakers che descrive questo prodotto come una striscia LED Zigbee dimmerabile di circa quattro metri, compatibile con l'hub DIRIGERA di IKEA. Attualmente purtroppo è disponibile all'acquisto solo nei Paesi Bassi e viene commercializzata ad un prezzo di €29.99.

Come si evince dalle immagini, il prodotto esteticamente è molto semplice e dal punto di vista delle funzioni non sembra avere la possibilità di poter controllare i LED singolarmente o a gruppi, potendo quindi illuminarsi di un solo colore per volta. Questo non è comunque un dramma visto che si tratta di una caratteristica che generalmente si trova su dispositivi di fascia più alta. Indubbiamente invece come punto a favore c'è da segnalare il supporto ad Apple HomeKit, come anticipato, oltre che a Google Home, Amazon Alexa (tramite l'hub Dirigera) nonché la possibilità di essere controllata tramite l'app Ikea Home ed il telecomando Ikea Styrbar. Inoltre, come ogni striscia LED standard, può essere tagliata nei punti designati per essere adattata a piacimento.