Le magie AI di Google Foto arrivano per tutti, anche senza abbonamento

Tutti coloro che sono appassionati di editing delle foto da smartphone stanno per ricevere un'ottima notizia. Google ha appena annunciato che gli strumenti AI di Google Foto arrivano per tutti , anche per coloro che non hanno un Pixel e che non hanno un abbonamento Google One .

Ecco le magie AI di Google Foto che arrivano per tutti

Google ha appena pubblicato sul suo blog ufficiale un post in cui annuncia le novità che arrivano per tutti gli utenti Google Foto. Si tratta di novità importanti per tutti coloro che finora erano rimasti all'asciutto rispetto agli strumenti AI di Google per l'editing delle foto.

Negli ultimi anni Google ha introdotto diverse funzioni AI per l'editing delle foto, anche se la quasi totalità di esse è stata riservata ai possessori di Pixel e, in alcuni casi, a coloro che hanno un abbonamento a pagamento a Google One.

Ora invece Google annuncia le funzionalità di Foto che arrivano per tutti.

Arriva quindi la possibilità di modificare e personalizzare le foto combinando diversi strumenti AI, come il Magic Editor e le altre opzioni che permettono di personalizzare singoli parametri dell'immagine.

Inoltre, Google mette l'accento sulla diversa resa dei suoi strumenti AI in base al contesto. Oltre a Magic Editor ci sarà anche la famosa Gomma Magica. Il primo dovrebbe rendere meglio nelle immagini in cui i soggetti sono più in primo piano, dove l'intelligenza artificiale generativa di Google può fare la differenza. Mentre la Gomma Magica può essere più indicata nelle foto con paesaggi e oggetti da rimuovere di piccole dimensioni.

Con Magic Editor sarà anche possibile modificare e rimuovere oggetti dai contorni meno definiti. Questo è possibile grazie alle opzioni di Magic Editor che permettono di ingrandire l'oggetto da rimuovere durante l'editing.

Infine, Google ci ricorda che gran parte degli strumenti AI di Google Foto offrono un cursore per regolare l'intensità dell'effetto applicato, in modo da giungere al miglior compromesso tra editing e realismo dell'immagine. Funzioni come queste sono Luce ritratto, che permette di modificare la sorgente della luce nei ritratti, e Photo Unblur che invece permette di eliminare, o comunque ridurre, la sfocatura degli scatti.