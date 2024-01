Strumento di cattura sta per diventare l'app definitiva per gestire gli screenshot su Windows

Strumento di cattura è l'app integrata in Windows 11 per la creazione e la modifica degli screenshot, ma per molti utenti è piuttosto limitata, tanto che preferiscono utilizzare strumenti di terze parti (qui trovate alcuni trucchi che forse non conoscete per effettuare uno screenshot in Windows 11).

Ma nell'ultimo anno Microsoft ha compiuto un deciso cambio di passo per quanto riguarda le app integrate, e come Paint anche Strumento di cattura ha ricevuto numerose novità, come la possibilità di registrare lo schermo. Ora, per la gioia di chi pubblica guide su Internet o si trova a dover spiegare ai parenti come usare una funzione del computer, sta per arrivare la possibilità di aggiungere forme agli screenshot.

La funzione è stata avvistata in una build di anteprima di Windows 11 nell'ultima versione dell'app, la numero 11.2312.33.0, da PhantomOfEarth, che su X ha pubblicato un breve video in cui ne mostra il funzionamento.