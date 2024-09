Su WhatsApp per iPhone arrivano gli sticker di GIPHY: ecco come cercarli

WhatsApp sta aggiornando la sua app su iPhone (qui trovate i migliori iPhone in commercio a oggi) con un'interessante novità. La versione in questione è la 24.17.78 e introduce una funzione di ricerca degli sticker GIPHY per tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Come funziona la ricerca di sticker con GIPHY su WhatsApp

Questa novità, così come evidenziato su WabetaInfo, permetterà di effettuare ricerche più precise e, di conseguenza, di ottenere risultati migliori. Dunque, se non si dovesse trovare lo sticker desiderato nella propria raccolta, sarà possibile avviare una ricerca su GIPHY. Inoltre, è stata implementata la possibilità di ordinare gli sticker nella propria raccolta utilizzando l'opzione "Sposta sticker in cima".

L'ultimo aggiornamento include un'altra novità

L'ultimo update di WhatsApp per iPhone include una funzionalità per rispondere/reagire direttamente dalla schermata di visualizzazione. Questa novità era stata già testata in una beta dell'app per iOS (v.24.12.10.72).

In pratica, quando visualizzeremo una foto/video/GIF potremmo sfruttare due nuove scorciatoie inserite nella parte inferiore dello schermo: uno servirà per rispondere, l'altro per reagire.

Il shortcut di risposta aprirà una barra di risposta che permetterà di inserire ed inviare un messaggio senza uscire dalla schermata di visualizzazione del media; la scorciatoia dedicata alla reazione, invece, consentirà di selezionare una reazione emoji. L'aggiornamento è in fase di diffusione, dunque è possibile che alcuni utenti per riceverlo dovranno attendere alcune settimane.