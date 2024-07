Perché cambiare smartphone ogni anno quando puoi abbonarti? Ecco Subbyx, la nuova startup italiana

Negli ultimi anni ci siamo abituati all'idea di poter sottoscrivere un abbonamento per una vasta tipologia di servizi, che comprendono sia l'intrattenimento che l'ambito lavorativo (sapete già come si annullano gli abbonamenti su iPhone e Android?). Subbyx nasce con la volontà di estendere questo concetto anche per i dispositivi elettronici, creando così un modello di consumo "product-as-a-service" che si basa su circolarità e sostenibilità finanziaria.