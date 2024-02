Il comando più potente di Linux farà sandwich anche su Windows

Chiunque abbia bazzicato nella vita con un sistema Unix, sia questo una distro Linux o anche macOS, si sarà imbattuto in un comando che in italiano suona buffo, ma che non va affatto preso sotto gamba perché è molto potente: sudo. Si tratta dell'abbreviazione di super user do, ovvero il classico esegui come amministratore, che anche gli utenti Windows conosceranno, perché presente nel menu contestuale raggiungibile cliccando col tasto destro su un eseguibile.

Ebbene, come avrete già intuito, proprio il comando sudo potrebbe arrivare anche nel terminale di Windows, resta da capire se già su Windows 11, o se Microsoft aspetterà il lancio della successiva versione del suo sistema operativo. A quanto pare sarà un comando da abilitare appositamente nelle opzioni sviluppatore, come mostrato dall'immagine qui sotto, e potremo anche decidere se lanciare o meno l'applicazione selezionata in una nuova finestra.