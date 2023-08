L'intelligenza artificiale renderà super l'Assistente Google

Nell'ultimo periodo, gli assistenti vocali sono stati spesso additati come una tecnologia morente, non in grado di tenere il passo con le nuove frontiere dell'IA generativa, ma Google avrebbe intenzione di cambiare questo paradigma (a proposito, sapete come cambiare voce all'Assitente Google?).

Il sito Axios, infatti, avrebbe intercettato un'email interna di Google riservata ai dipendenti, in cui il vicepresidente Peeyush Ranjan e il direttore del prodotto Duke Dukellis hanno comunicato l'intenzione di esplorare le possibilità per integrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, come quelli che alimentano ChatGPT e Bard.

Secondo l'email, "Una parte del team ha già iniziato a lavorare su questo, a partire dal settore mobile", e anche se non viene rivelato il tipo di funzionalità che potrebbero arrivare, è possibile che Google attinga alla stessa tecnologia che alimenta il chatbot AI Bard, con l'intenzione di rispondere alle domande in base alle informazioni che ricava dal Web.

La mossa avrà un impatto piuttosto profondo, non solo per il modo con cui l'Assistente funziona per gli utenti, ma anche per gli sviluppatori e i dipendenti di Google, e l'azienda - per ora - dichiara che supporterà sia i nuovi che i vecchi approcci.

Peeyush Ranjan e Duke Dukellis si dichiarano "entusiasti di esplorare come gli LLM possono aiutarci a potenziare Assistente e renderlo ancora migliore" e rassicurano sul futuro del prodotto, affermando di rimanere "profondamente impegnati con Assistente e siamo ottimisti sul suo futuro luminoso".

Al momento non è chiaro quando Google avrà intenzione di portare questa tecnologia nei suoi prodotti, e potrebbe anche avere delle ripercussioni sulla privacy. Ma la casa di Mountain View non è l'unica a esplorare questo tipo di approcci: Amazon ad esempio sta lavorando a una soluzione simile per Alexa, il che non sorprende visto che gli assistenti vocali sono da tempo giudicati poco flessibili e "smart" in confronto alle nuove tecnologie.

La soluzione? Farli diventare dei super assistenti.