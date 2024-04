Il Super HDR di Samsung non è una cosa per vecchi modelli

La funzionalità Super HDR di Samsung permette di visualizzare sullo schermo dei Galaxy S24 le immagini con particolari contrasti profondi , proprio per riflettere la modalità di scatto HDR migliorato che Samsung offre sui suoi dispositivi. Si tratta essenzialmente della funzionalità che Google ha chiamato Ultra HDR e che ha lanciato sui suoi Pixel.

A inizio anno abbiamo visto Samsung lanciare i nuovi top di gamma assoluti Android , la serie Galaxy S24 che ha portato anche una consistente serie di novità software. Alcune basate sull' intelligenza artificiale , altre focalizzate sull'esperienza fotografica come il Super HDR .

Arrivano delle brutte notizie per coloro che hanno un dispositivo Samsung delle generazioni precedenti e attendeva l'arrivo del Super HDR. Tramite un moderatore del suo forum ufficiale infatti, Samsung avrebbe riferito che la funzionalità Super HDR rimarrà un'esclusiva di Galaxy S24.

Questo significa che Super HDR non arriverà su Galaxy S23 o S22, ma nemmeno sui recenti Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab 9.

La ragione di questa esclusione, sempre a detta di tale moderatore sul forum ufficiale Samsung, consisterebbe nelle non sufficienti performance del processore che troviamo sui modelli Samsung precedenti a Galaxy S24.

Sicuramente un peccato per gran parte degli utenti Samsung, i quali non potranno godersi la visualizzazione degli scatti in Super HDR sul proprio smartphone. Tale funzionalità infatti si è rivelata tra le più apprezzate negli ultimi tempi tra gli utenti Samsung e Pixel.

Un'esclusione che forse nemmeno si aspettavano, visto che Google ha distribuito l'Ultra HDR, lanciato sulla serie Pixel 8, anche sui Pixel meno recenti.