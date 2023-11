Super offerta da TIM: 100 Giga a 6,99 euro per i clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e non solo

Si tratta di un'offerta che entra di diritto tra quelle che abbiamo selezionato come le migliori sotto i 7 euro . Stiamo parlando dell'offerta chiamata TIM Power Iron New . Andiamo a vederla insieme nel dettaglio:

TIM Power Iron New

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 100 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. Contributo di attivazione nullo, primo mese gratuito per le attivazioni online

Costo di acquisto della nuova SIM pari a 25 euro , con 20€ accreditati sulla SIM.

, con 20€ accreditati sulla SIM. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

L'offerta in questione è stata pubblicizzata da TIM anche online.

La cosa interessante è che attivando una nuova offerta TIM a novembre si potrà accedere alla rete 5G gratuitamente con tutto il bundle di traffico dati incluso nell'offerta.

Non è chiaro se vi sono scadenze temporali per l'attivazione dell'offerta appena lanciata da TIM. Potete saperne di più, ed eventualmente farvi contattare da TIM per l'attivazione tramite la pagina dedicata online.