Netflix non vuole fare un'app per Vision Pro? Nessun problema: c'è Supercut

Per fortuna, a metterci una toppa ci sono gli sviluppatori di terze parti, e Christian Privitelli ha appena rilasciato Supercut. Questa soluzione consente non solo di vedere i contenuti a schermo intero , ma supporta anche lo streaming 4K con Dolby Atmos e Dolby Vision .

Questo vuol dire che per accedere ai contenuti della popolare piattaforma di streaming bisogna usare l'interfaccia web, visto che anche l'app per iPad non risulta compatibile.

Le mancanze più notevoli sono YouTube e Netflix, ma se Google ha già anticipato che prima o poi rilascerà la sua app, Netflix ha affermato che non intende farlo (almeno al momento), in quanto la piattaforma non è abbastanza redditizia .

L'app, che è l'unico modo per avere audio multicanale con Netflix su Vision Pro, supporta Netflix e Prime Video (iniziale, per quest'ultima), ma lo sviluppatore su X si è dichiarato aperto ad altre piattaforme in caso di richieste. In ogni caso è presente un campo per inserire un URL, quindi gli utenti possono usarla anche per vedere YouTube.

Oltre ad aprire il video a tutto schermo, altre caratteristiche di Supercut sono i controlli di riproduzione, tra cui sottotitoli, uscita audio, velocità di riproduzione e la possibilità di saltare avanti o indietro di alcuni secondi. C'è anche la possibilità di passare da un profilo all'altro.

L'app offre anche indicatore che mostra se il video è disponibile in un formato Dolby e quale, oltre alla risoluzione. Non solo ma Privitellii ha dichiarato che per la versione 1.2 sta lavorando alla possibilità di creare un ambiente più immersivo che tiene conto delle luci e dei riflessi in tempo reale.

Un po' come avviene per l'ambiente Cinema di Apple TV Plus.