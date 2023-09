La Supervisione dei genitori arriva su Messenger in Italia

E proprio da Meta arrivano delle interessanti novità, le quali riguardano da vicino Messenger , la piattaforma di messaggistica associata da sempre a Facebook. Le novità consistono in nuovi strumenti per la supervisione degli utenti adolescenti su Messenger da parte dei genitori.

Nel mondo attuale sono tante le piattaforme di messaggistica e social che abbiamo a disposizione per condividere contenuti e per interagire virtualmente con altri utenti. Tra le principali troviamo quelle di Meta .

La Supervisione dei genitori arriva ufficialmente su Messenger in Italia, e va inteso come uno strumento che deve supportare i genitori per identificare potenziali situazioni di rischio per gli utenti minori che possono derivare dall'interazione con altri utenti. Andiamo a vedere cosa sarà possibile fare con la nuova Supervisione dei genitori su Messenger:

Conoscere quanto tempo l'adolescente trascorre su Messenger.

Visualizzare i contatti che l'adolescente ha in elenco su Messenger e ricevere aggiornamenti sia sui nomi presenti, sia sulle sue impostazioni di privacy e sicurezza.

Ricevere una notifica se l'adolescente segnala qualcuno, sempre che l'adolescente scelga di condividere questa informazione.

Vedere chi può inviare messaggi all'adolescente (se solo gli amici, gli amici degli amici o nessuno) e sapere se questa impostazione viene cambiata.

Conoscere chi può visualizzare le storie di Messenger del minore e ricevere una notifica se l'adolescente cambia questa impostazione.

Per i genitori non sarà possibile in alcun modo accedere e leggere i messaggi che il minore scambia su Messenger con altri utenti.

Si tratta quindi di uno strumento che non va inteso come un'opzione per controllare, quanto più come uno strumento per monitorare e identificare in anticipo situazioni di rischio e problematiche.

Meta ci fa anche sapere che entro fine anno arriveranno delle opzioni aggiuntive per la supervisione dei minori su Messenger, come quelle per aiutare gli adolescenti a gestire meglio il loro tempo e le loro interazioni, nel pieno rispetto della loro privacy.