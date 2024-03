Il supporto multi-display arriverà anche su MacBook Pro M3

Il nuovo MacBook Air con chip M3 ha una funzionalità piuttosto importante: difatti, per la prima volta il laptop è in grado di gestire contemporaneamente due monitor esterni. L'unico compromesso è che il MacBook Air, per sfruttare questa funzionalità, dovrà essere chiuso, tuttavia si tratta comunque di un bel passo in avanti.

A questo proposito, diversi utenti si sono chiesti se il supporto multi-display arriverà anche sul MacBook Pro M3, presentato nello scorso ottobre ed equipaggiato con lo stesso processore dell'ultimo MacBook Air. In tal senso, la società di Cupertino ha confermato che verrà rilasciato un aggiornamento software per il modello da 14" che implementerà tale funzionalità. I dettagli su questo update ancora non si conoscono, anche se macOS Sonoma 14.4 è ancora in versione beta. Dunque, dopo l'aggiornamento pure il Pro con chip M3 sarà anche in grado di alimentare due display esterni 5K con una risoluzione fino a 60Hz.