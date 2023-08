Surface Laptop Go 3: promettenti voci sul futuro

Stando a quanto appena riferito da alcune fonti di Windows Central, il nuovo modello della serie Surface Laptop Go potrebbe sfoggiare un'interessante incremento delle performance rispetto ai modelli precedenti, grazie essenzialmente all'integrazione di un processore di rilievo. Microsoft starebbe infatti lavorando per portare un processore Intel di dodicesima generazione sul nuovo Laptop Go 3.

Sì dovrebbe trattare di un processore Intel Core i5 per il nuovo dispositivo, il quale dovrebbe essere accoppiato ad almeno 8 GB di RAM. Dunque si dirà probabilmente addio alla variante con 4 GB di RAM che abbiamo visto per Surface Laptop Go 2.

Tutti questi aggiornamenti hardware dovrebbero portare a un ovvio aumento dei prezzi. Si parla di un incremento di circa 100 dollari rispetto alla generazione precedente.

Pertanto, Surface Laptop Go 3 dovrebbe debuttare nel mercato USA con un prezzo variabile tra 700 e 750 dollari. Aspettiamoci aumenti simili anche in Europa.

Ancora non abbiamo una data scelta da Microsoft per svelare ufficialmente il nuovo Surface Laptop Go 3. Ci aspettiamo che questa possa cadere entro i prossimi mesi. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.