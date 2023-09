Surface Laptop Studio 2: arriva la porta USB-A e il lettore di schede microSD

Tra una settimana, Microsoft terrà un evento speciale per presentare i nuovi Surface, tra cui spiccano i portatili Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3. Entrambi erano stati oggetto di alcuni leak nelle scorse settimane, ma ora Microsoft ha rilasciato in anticipo dettagli e immagini, che ci permettono di sapere cosa aspettarci. Andiamo a scoprirli (sapete come controllare un PC da remoto tramite tablet?).

Microsoft Surface Laptop Studio 2

Fonte WinFuture

Caratteristiche tecniche Schermo : 14,4'' Pixel Sense Touch (2.400 x 1.600 pixel), 3:2, 120Hz, Dolby Vision ruotante sul suo asse

: 14,4'' Pixel Sense Touch (2.400 x 1.600 pixel), 3:2, 120Hz, Dolby Vision ruotante sul suo asse CPU : Intel Core i7-13700H - Intel Core i7-13800H

: Intel Core i7-13700H - Intel Core i7-13800H GPU : Integrata (modello base), NVIDIA GeForce RTX 4050 (Core i7-13700H), NVIDIA GeForce RTX 4060 (Core i7-13800H)

: Integrata (modello base), NVIDIA GeForce RTX 4050 (Core i7-13700H), NVIDIA GeForce RTX 4060 (Core i7-13800H) RAM : fino a 64 GB LPDDR5X

: fino a 64 GB LPDDR5X Archiviazione : da 512 GB fino a 2 TB (removibile)

: da 512 GB fino a 2 TB (removibile) Connettività : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x Porte : 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.0, Surface Connect, jack audio, microSD (solo versione top)

: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.0, Surface Connect, jack audio, microSD (solo versione top) Batteria: 58 Wh

58 Wh OS: Windows 11

Fonte WinFuture

Guardando il nuovo Surface Laptop Studio 2, non si riuscirebbe quasi a distinguerlo dalla vecchia generazione in quanto le novità sono tutte sotto al cofano (a parte la nuova porta USB di tipo A e il lettore di schede microSD). Lo schermo è sempre da 14,4 pollici con risoluzione 2400x1600 pixel e tecnologia Pixel Sense, che integra i sensori touch direttamente nei singoli pixel in modo da rendere lo scorrimento della penna il più naturale possibile. A quanto sembra, dovrebbe essere più luminoso, ma non sono stati diffusi dettagli in merito. Passando a CPU e GPU, quest'anno non ci sarà più la versione base con i5, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, ma si partirà subito dagli Intel Core i7 e 512 GB di archiviazione (il che è un passo dovuto).

Fonte WinFuture

È il 2023, quindi come possiamo aspettarci siamo in presenza di processori Raptor Lake, Intel Core i7-13700H e Core i7-13800H, entrambi con sei power core e 8 efficiency core, ma il primo con clock massimo di 5,3 GHz (anche se le specifiche Intel indicano 5) e il secondo che arriva in teoria a 5,5 GHz (anche qui c'è una leggera discrepanza in quanto le specifiche Intel indicano 5,2 GHz). Passando alla GPU, Microsoft quest'anno propone 3 versioni: una con GPU integrata Iris Xe (probabilmente associata all'Intel Core i/-13700H), una con NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6, associata al Core i7-13700H, e una, abbinata al Core i7-13800H, con GeForce RTX 4060 con ben 8 GB di memoria grafica. Aumenta la RAM, che arriva fino a 64 GB LPDDR5X nel modello più costoso con Core i7-13800H, mentre la memoria parte da 512 GB. In Europa dovrebbe arrivare a massimo 1 TB di memoria, ma teoricamente in altri mercati potrebbe arrivare a 2 TB. Un'altra novità interessante è l'aggiunta della porta USB-A e del lettore microSD (ma solo nella versione top). La porta USB-A 3.0 si trova su lato sinistro, vicino alle due porte USB-C preesistenti.

Fonte WinFuture

Per il resto, il computer non cambia, con un peso di 2 kg, batteria da 58 Wh, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.x. Disponibilità e prezzi Come abbiamo anticipato, i prezzi di partenza dovrebbero aumentare, anche per l'eliminazione del precedente modello base. La variante più economica costerà probabilmente 2249 euro (con Intel Xe-GPU), mentre il modello con RTX 4050, 16 GB di RAM e 512 GB SSD dovrebbe costare 2729 euro. L'edizione con 32 GB di RAM, 1 TB SSD e RTX 4060 sarà probabilmente in vendita per 3199 euro, mentre sulla versione con 64 GB di RAM non si hanno indicazioni, ma dovrebbe essere intorno ai 3700 euro. Surface Laptop Studio 2 dovrebbe essere disponibile a partire dal 3 ottobre 2023, almeno secondo le informazioni trapelate dai rivenditori europei.

Fonte WinFuture

Microsoft Surface Laptop Go 3

Fonte WinFuture

Caratteristiche tecniche Schermo : 12,45'' 3:2 PixelSense

: 12,45'' 3:2 PixelSense CPU : Intel Core i5-1235U

: Intel Core i5-1235U RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : da 256 GB

: da 256 GB Peso: 1,13 kg

1,13 kg OS: Windows 11 Surface Laptop Go 2 sarà molto simile al precedente modello. Cambia la CPU, con l'Intel Core i5-1235U, un SoC della serie Intel "Alder Lake"-U con due power core e otto efficiency con clock fino a 4,4 GHz.

Fonte WinFuture