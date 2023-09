Surriscaldamento iPhone 15: Apple assolve l'hardware, colpa di Instagram e non solo

Sono state fatte diverse ipotesi sulle cause di questi surriscaldamenti, e tra queste vi era quella che puntava tutto sui rinnovamenti hardware, soprattutto quelli fatti nel contesto della riduzione del peso e delle dimensioni rispetto alla generazione precedente. Apple però è tornata ufficialmente sull'argomento, smentendo in blocco tali ipotesi.

La casa di Cupertino assolve la struttura hardware dei nuovi iPhone 15. Parla invece di surriscaldamenti causati da problemi di gestione delle risorse da parte di iOS 17 e da specifiche app.

Proprio questo secondo aspetto è interessante: Apple cita esplicitamente Instagram, Uber e Asphalt 9 come app che potrebbero "far sì che gli iPhone 15 possano surriscaldarsi".

Dunque, tali app causerebbero un sovraccarico del sistema, che in altre parole potrebbe voler dire che impiegano più risorse hardware del normale, e che questo in cascati causa un surriscaldamento. Apple parla anche di specifiche situazioni in cui lo smartphone potrebbe risultare più caldo, come durante i primi giorni di utilizzo in cui tutto il sistema è in fase di inizializzazione e sincronizzazione.

Apple ha comunque riferito che, oltre ai problemi sopra citati, è stato individuato anche un bug di iOS 17 e che questo verrà risolto con un prossimo aggiornamento software. Rimane da capire quanto tale bug gioca un ruolo fondamentale nel surriscaldamento. E poi rimane da capire anche perché le app citate causino un sovraccarico del sistema soltanto sui nuovi iPhone, e non sui modelli precedenti.

Per chiudere, Apple ha specificato che i problemi di surriscaldamento non sono da imputare al rivestimento in titanio.

Così come ha sottolineato che non vi sono rischi per la sicurezza nell'ambito di tali surriscaldamenti.