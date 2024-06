Vuoi diventare sviluppatore di videogiochi? Digital Bros Game Academy apre le iscrizioni ai corsi

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D per l'anno 2024-25 di Digital Bros Game Academy, l'accademia di formazione professionale dedicata a chi vuole intraprendere una carriera nel mondo dello sviluppo di videogiochi (l'industria dei videogiochi, per il sesto anno consecutivo, ha premiato DBGA come Best Development School "DStars Awards").

Oltre alla preparazione, DBGA favorisce anche l'inserimento nel mondo lavorativo tramite DBGA Careers, che mette in contatto gli studenti con gli oltre 100 partner italiani ed internazionali dell'accademia. Inoltre, per gli aspiranti sviluppatori di videogiochi, DBGA mette a disposizione 20 Borse di Studio a copertura totale o parziale della retta d'iscrizione al 1° anno accademico. Il termine per richiedere la Borsa di Studio è il 9 giugno 2024. Per candidarsi, sarà sufficiente compilare questo form online, allegare una lettere motivazionale e il portfolio dei lavori (quest'ultimo non è obbligatorio, ma dà una chance in più).