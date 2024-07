Svolta improvvisa di Microsoft su Skype: addio alle pubblicità

Nonostante Teams sia diventata la principale piattaforma di comunicazione online di Microsoft , soprattutto in ambito aziendale, Skype resiste ancora, ricevendo tra l'altro anche numerosi aggiornamenti. Tra questi, una nuova interfaccia utente e l'implementazione di Bing AI. Ora, Skype Insider ha beneficiato di un altro interessante update, che aggiunge nuove funzionalità e soprattutto rimuove un bel pò di annunci pubblicitari.

Skype senza pubblicità: Microsoft rilascia un aggiornamento

Insomma, una novità non di poco conto. Vedremo nel tempo se questo cambio di rotta di Microsoft riuscirà davvero a garantire agli utenti un'esperienza diversa e migliore rispetto al recente passato.

Le altre novità dell’aggiornamento

Il pacchetto, oltre alla rimozione della pubblicità, include altre novità. Ad esempio, è stata rinnovata l'interfaccia relativa alla creazione di immagini AI su Skype Desktop.

L'app per iOS, poi, ha visto l'integrazione di OneAuth che dovrebbe garantire un'accesso più rapido a tutte le app Microsoft (non occorrerà inserire la password su Skype se si è già connessi ad un'altra app Microsoft).

Infine, Microsoft ha risolto anche alcuni bug. In particolare, gli utenti non potevano inviare contenuti multimediali se connessi ad una rete 5G e, su iOS, non riuscivano a ricevere le chiamate. Entrambi questi bug sono stati corretti, con l'azienda che ha chiarito che le citate modifiche verranno implementate gradualmente nei prossimi giorni.