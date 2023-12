Swappie mette gli iPhone in offerta: ecco la promozione valida per tutto dicembre

Le festività natalizie si avvicinano sempre di più e per questo motivo Swappie, azienda specializzata nel ricondizionamento e vendita di iPhone, ha pensato di proporre una serie di iniziative per tutto il mese di dicembre. In particolare, le promozioni sono dedicate sia a chi cerca un prodotto di ultima generazione sia agli utenti che puntano ad un modello più tradizionale, come ad esempio iPhone 11 o iPhone 12.

Ad esempio, tra le offerte troviamo iPhone 11 (da 64 GB) al prezzo di 299€, con uno sconto quindi di 40€ rispetto al prezzo di partenza. La variante da 256 GB, invece, viene proposta a 349€ (con uno sconto di 50€). Per chi volesse un modello più recente, iPhone 12 da 256 GB viene venduto a 509€ (con uno sconto di 60€ rispetto al precedente prezzo) oppure si può optare per iPhone 13 Pro Max da 128 GB, proposto al prezzo di 699€ (con uno sconto di 40€ rispetto al prezzo di partenza).

Inoltre, Swappie consente ai consumatori che acquistano fino al 23 dicembre di effettuare il reso gratuitamente fino al 6 gennaio 2024.