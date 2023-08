Novità Switch off DVB-T2: entro gennaio 2024 alcuni canali Rai passeranno in DVB-T2

Entro il 10 gennaio 2024, dunque, i primi canali RAI saranno trasmessi con il nuovo standard. Tuttavia, a ncora non si sa quali e quanti canali passeranno ala DVB-T2. Difatti, il Ministro ha fatto riferimento ad un MUX generico. A riguardo, si può ipotizzare che l'azienda decida di "trasferire" i canali meno seguiti su uno dei suoi MUX: in questo modo non sarebbero coinvolti i canali principali, ovvero quelli che puntano a fare audience e ad attirare introiti pubblicitari.

Nel gennaio 2024 un mux Rai passerà al DVB-T2 : a rivelare la notizia ci ha pensato direttamente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso , il quale ha spiegato che la Rai dovrà occuparsi di diffondere un proprio mux nazionale in DVB-T2 entro il 10 gennaio 2024 e, successivamente, di predisporre il passaggio dei restanti mux in standard DVB-T2 "secondo la roadmap predisposta dal Ministero, in coerenza con la normativa di settore".

Questa decisione potrebbe essere spinta soprattutto dai timori – che avrebbero portato anche a continui rinvii dello Switch Off – che tanti italiani hanno in casa ancora degli apparecchi televisivi vecchi e quindi non in grado di sfruttare la nuova tecnologia. A questo proposito, secondo un report redatto da Auditel ha evidenziato che 6 milioni di famiglie non hanno una TV DVB-T2: tutto ciò significa che questi utenti non sarebbero in grado di vedere dal 10 gennaio 2024 alcuni canali RAI. Gli apparecchi non compatibili, infine, sarebbero 14 milioni. Insomma, il percorso che porta al processo di Switch Off sembrerebbe ancora piuttosto lungo.