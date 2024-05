Forse in estate lo switch-off RAI al DVB-T2: è ora di cambiare la TV?

Stavolta (forse) ci siamo veramente: il 2024 potrebbe essere l'anno in cui verrà avviato il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione. La RAI, secondo quanto raccolto da Digital Forum, avrebbe scelto il 28 agosto come data in cui avverrà l'accensione del primo MUX in DVB-T2, il nuovo standard appunto del Digitale Terrestre. Il primo test di trasmissione in questo nuovo formato, invece, verrà fatto nella notte tra il 27 ed il 28 maggio.

Cos'è un MUX

Il MUX - ovvero multiplex - è una tecnologia utilizzata per trasmettere i segnali del digitale terrestre. La novità è che questa tecnica permette di "infilare" le trasmissioni dei vari canali nello stesso MUX. In pratica, le trasmissioni verranno condotte alla TV dalla stessa banda di frequenza elettromagnetica (di conseguenza occorreranno meno frequenze per la trasmissione di più canali).

Passando al test in programma tra il 27 ed il 28 maggio, coinvolgerà un solo MUX (MUX B) e ancora non si sa al suo interno quali canali verranno inseriti.

Questa prova servirà a capire se i sistemi di trasmissione presenti in Italia sono in grado di raggiungere la stessa banda dello standard, ovvero 37 Mbit al secondo, il doppio dei Mbit necessari per il DVB-T di prima generazione.

Come verificare la compatibilità del proprio TV

In ogni caso, è già possibile verificare la compatibilità del proprio apparecchio col nuovo standard DVB-T2. Difatti, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 558 (qui il canale Rai Sport HD viene trasmesso in formato Hevc). Nel caso in cui il canale viene visualizzato in maniera corretta, significa che il TV offre pieno supporto al nuovo standard.