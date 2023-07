Ora avete un motivo in più per acquistare PlayStation VR2

Ha tirato a sé molte critiche dovute ad un impatto visivo inspiegabilmente di bassa definizione, non sfruttando funzionalità di PS VR2 come il Foveated Rendering , la tecnologia tramite la quale il gioco migliora la qualità e pulizia grafica laddove l'utente sta guardando, grazie al tracciamento degli occhi.

Dunque, Switchback VR avrebbe dovuto rappresentare per PS VR2 ciò che è stato Rush of Blood per PS VR , ma così non è stato. Previsto per il lancio di PS VR2 il 22 febbraio 2023, è stato poi rinviato al 16 marzo 2023, giorno in cui è uscito, purtroppo, in una condizione claudicante.

Storia curiosa quella di The Dark Pictures: Switchback VR . È il seguito di uno dei videogiochi di lancio più apprezzati dagli utenti della prima ora di PlayStation VR, ovvero Until Dawn: Rush of Blood . Con il suo miscuglio di montagne russe, orrore e sparatorie aveva conquistato il cuore di tutti, soprattutto quello di chi si avvicinava per la primissima volta alla realtà virtuale.

The Dark Pictures: Switchback VR è rinato?

Oggi, 21 luglio 2023, è disponibile il primo aggiornamento maggiore di The Dark Pictures: Switchback VR che va ad intervenire sulla grafica e sulle prestazioni del gioco. Lo abbiamo provato in anteprima, apprezzando finalmente la resa visiva pulita e notando come le seghettature siano sparite, così come il cosiddetto fenomeno di "popping" delle texture, per merito anche del Foveated Rendering.

In generale la resa grafica continua a non sorprendere, perché a livello poligonale e di impatto scenico il gioco è rimasto quello del lancio: si ha come l'impressione che il titolo sia stato costruito per il primo PS VR, e che il budget dedicato alla produzione fosse ridotto. Eppure adesso Switchback VR risulta più pulito ed apprezzabile: merito anche di un migliore lavoro effettuato sull'illuminazione e su alcune specifiche animazioni.

Sia chiaro: tutto questo doveva essere un lavoro da effettuare prima del lancio del gioco, perché è palese che il titolo non era pronto per affacciarsi sul mercato. Eppure, come ci insegnano i proverbi, meglio tardi che mai. Adesso vale la pena acquistare Switchback VR se siete amanti degli sparatutto su binari e delle esperienze sceniche, poiché, nonostante si potesse fare indubbiamente di più, sfruttando maggiormente la potenza di PS5 e PS VR2, quello proposto da Supermassive Games è un viaggio unico. Può praticamente dire di aver inventato un genere in grado di esistere solo e soltanto in realtà virtuale.