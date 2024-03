SwitchBot Lock Pro rende smart anche le vecchie serrature: debutto a 99 euro

Nel panorama dei prodotti per la domotica è appena arrivato un nuovo prodotto molto interessante. Parliamo della nuova serratura smart presentata da SwitchBot, un'azienda giapponese specializzata nella produzione di prodotti per la casa smart.

SwitchBot Lock Pro

Il nuovo prodotto presentato si chiama SwitchBot Lock Pro. Si tratta di una serratura smart particolarmente interessante perché promette di funzionare anche sulle vecchie serrature, senza nemmeno la necessità di sostituirle.

Come riferito dall'azienda nel suo comunicato di lancio, SwitchBot Lock Pro è compatibile con una serie di diverse serrature standard per l'Europa, e prevede anche la possibilità di essere utilizzata in concomitanza con la serratura originale. Proprio per chi ha l'ansia di rimanere chiuso fuori casa a causa di un malfunzionamento della serratura smart.