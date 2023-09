SwitchBot S10 è un gioiellino a IFA 2023: il robot più autonomo per la pulizia

La fiera berlinese di IFA 2023 anche quest'anno si è svolta all'insegna dell'innovazione, con un particolare occhio di riguardo per i prodotti che possono contare sull'intelligenza artificiale. Tra questi troviamo i ben diffusi robot per la pulizia.

Un'interessante novità è stata presentata proprio in questo contesto da SwitchBot, l'azienda che ha mostrato tutte le potenzialità del suo robot S10. Si tratta di un robot che vanta interessanti primati, a detta della stessa SwitchBot, come quello di essere il primo robot autonomo con la stazione di rilascio e ricarica dell'acqua in autonomia.