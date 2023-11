Sygic ascolta le richieste dei suoi utenti: il supporto a CarPlay arriva per tutti

Nel mondo delle app di navigazione, Sygic è tra i nomi più popolari, soprattutto per una certa categoria di utenti: quelli che guidano mezzi di grandi dimensioni come camper o camion.

L'app infatti offre due versioni, una normale e una, chiamata Sygic GPS Truck & Caravan, dedicata a questa categoria di veicoli, i cui utenti da tempo chiedono il supporto a CarPlay.

Ora, nella versione 22.5.3 dell'app rilasciata il 12 novembre scorso, lo sviluppatore ha finalmente accolto le richieste e, come si legge nelle note di rilascio, annuncia la possibilità di utilizzare l'interfaccia per veicoli della mela per "una navigazione più sicura e comoda su strada. Goditi un accesso semplice e un'esperienza di guida migliorata per camion e camper".

Nel comunicato stampa in cui si comunica la novità, Sygic ricorda che la sua app è specificamente progettata per le esigenze dei veicoli di grandi dimensioni, in quanto fornisce percorsi su misura che danno priorità alla sicurezza e al comfort considerando le dimensioni del veicolo, la velocità massima, le emissioni e le specifiche di carico HAZMAT.