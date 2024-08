SyncBack è la soluzione smart per il backup su Windows, gratis e personalizzabile

SyncBack è un'app molto potente per Windows 10 e Windows 11 . Il servizio offre diversi strumenti di backup , ripristino e sincronizzazione che vanno sicuramente oltre le opzioni messe a disposizione da Microsoft nel suo sistema operativo. Vi raccontiamo come funziona .

Windows è il sistema operativo che accompagna molti di noi nel quotidiano, sia in ambito lavorativo che in ambito didattico. E tra le tantissime app disponibili per Windows vi parliamo di SyncBack . Si tratta di un servizio per il backup , anche gratis, avanzato su Windows.

Quali sono le marce in più di SyncBack per Windows

Windows è ormai giunto a un livello tale di maturità che spesso rende non necessarie app e servizi di terze parti. Anche gli strumenti di backup e ripristino sono avanzati parecchio negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento di Windows 11. Ma questi possono risultare ancora non completi e complicati da usare per l'utente medio.

E allora uno strumento come SyncBack ha ancora il suo senso di esistere, e di essere usato.

Si tratta di un'app disponibile anche in forma gratuita. Le immagini che trovate in basso mostrano l'interfaccia e le opzioni principali, e ora vediamo cosa è in grado di fare:

Backup avanzato e automatizzato

Partiamo dalla funzionalità principale, forse quella per cui vi siete avvicinati a un software del genere. SyncBack consente di creare copie di sicurezza dei propri file e cartelle, salvandole in una posizione diversa, come un disco esterno, un server FTP, una rete locale, o anche su cloud (anche se per questa opzione è richiesto l'abbonamento alla versione Pro o SE).

Inoltre, il software permette di pianificare backup automatici, garantendo che i propri dati siano sempre protetti senza la necessità di interventi manuali da parte degli utenti.

Sincronizzazione tra dispositivi o tra dischi

Con SyncBack sarà possibile anche configurare dei processi di sincronizzazione tra specifici file o cartelle. In questo modo il software si assicurerà che le versioni dei file o delle cartelle poste in sincronizzazione in due posizioni diverse siano sempre identiche.

Per posizioni si intende dispositivi diversi, come il proprio PC e un server o due PC diversi, ma anche unità di memoria, eventualmente installate sullo stesso dispositivo, diverse.

Ripristino di file e cartelle

L'app permette anche di ripristinare file o intere cartelle a partire da una copia di backup. Sarà anche possibile mantenere versioni multiple dello stesso file o dei file presenti in una specifica cartella.

Personalizzazione e automazione

Una delle peculiarità più interessanti di SyncBack consiste nelle varie opzioni di personalizzazione e automazione per gli utenti. Ad esempio, sarà possibile configurare filtri per escludere certi tipi di file, impostare la compressione dei dati per risparmiare spazio, e scegliere di cifrare i backup per aumentare la sicurezza.

Molto interessante anche la possibilità di automazione, ovvero la possibilità di configurare l'esecuzione dei backup di specifici file o cartelle a intervalli temporali definiti dall'utente.

In conclusione, SyncBack funziona bene in tutto ciò che promette.

La vera marcia in più rispetto alle opzioni che avreste a disposizione con Windows stock consiste nelle varie possibilità di personalizzazione e automazione, ma anche nelle opzioni di configurazione dei backup.