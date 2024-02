Per iniziare la configurazione è sufficiente collegare i cavi e inquadrare un codice QR : tutto avviene semi-automaticamente nel giro di pochi minuti. Potete poi arricchire l'esperienza con le applicazioni per smartphone Android e iOS, e anche con quelle per sistemi desktop, per automatizzare il backup di foto e altri documenti.

Per quasi vent'anni, Synology ha occupato una posizione di leadership nelle soluzioni NAS, offrendo funzionalità avanzate per professionisti e appassionati di high-tech. BeeStation risponde a esigenze di tipo diverso: concentra operazioni essenziali per il backup e la gestione dei file in un hardware maneggevole con un'esperienza software più semplice e accessibile.

Non avrete più bisogno di Dropbox o Google Foto: li avrete a casa vostra, sul vostro disco, col massimo dell'efficienza e della privacy.

E sia chiaro che ogni membro della famiglia può avere il suo spazio privato, senza particolari competenze di alcun genere.

E non pensate a software statici e vetusti: c'è anche un programma basato su intelligenza artificiale che gestisce la libreria delle foto, per trovare e condividere specifici album o immagini con il riconoscimento di persone e oggetti. E se già aveste file in servizi cloud di terze parti (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox) su unità USB esterne, sarà facile sincronizzarli in pochi clic.



BeeStation sarà disponibile da marzo in Italia, sia sul sito ufficiale che presso rivenditori terzi, ma contiamo di recensirla quanto prima per mostrarvi in pratica quanto sia davvero semplice da utilizzare.