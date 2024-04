Ho passato l'ultima mezz'ora ipnotizzato da questo emulatore, ma non ditelo al mio capo!

System 7 è stato un importante sistema operativo sviluppato da Apple per i Macintosh. Lanciato nel 1991, poco più di 30 anni fa, è stato a suo modo rivoluzionario per diversi motivi, tanto che col tempo sono arrivate varie app che consentivano di emularlo. Quello col quale mi sto divertendo da una mezz'ora è però qualcosa di diverso: un emulatore che funziona direttamente in un browser web.