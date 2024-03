Anche i tablet Android si stanno preparando all'IA di Google

Dopo il lancio, Google ha fatto di tutto per portare Gemini nei suoi servizi, su tutti un'app per smartphone che permette di impostare il nuovo chatbot AI come nuovo assistente virtuale sul telefono (scoprite cos'è e come funziona Google Gemini ).

I riferimenti a Gemini nell'app Google

Nel codice si trovano infatti delle stringhe che specificano l'utilizzo dell'IA sul tuo tablet. Tra queste si trovano le frasi "Gemini gestisce le attività sul tuo tablet" e "Quando Gemini è l'assistente digitale su questo tablet, ospitato dall'app Google, può accedere a determinate autorizzazioni e dati di sistema, come telefono, registri di chiamate e messaggi e contatti (per aiutarti a rimanere in contatto), app installate come Orologio (per controllare allarmi e timer) e contenuti dello schermo (per aiutarti a interagirci)".

Ma non è finita, Google dà infatti degli avvertimenti sull'utilizzo dello strumento, spiegando come Gemini non sostituisca appieno l'Assistente Google. "Gemini sta ancora imparando, quindi Google Assistant potrebbe aiutare con alcune attività. Alcune funzionalità di Assistant potrebbero non essere supportate", e ancora "Se "Ehi Google" e Voice Match sono attivi in Impostazioni, puoi parlare con esso o con Google Assistant (a seconda di quale sia attivo) a mani libere".