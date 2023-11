Amazon non vende più i tablet Fire in Italia: la dichiarazione ufficiale

Forse ve ne eravate già accorti, o forse (come noi) non ci avevate fatto caso, ma da novembre Amazon non vende più i tablet Fire in Italia. Abbiamo contattato personalmente l'azienda per averne la conferma, e lo stesso ha fatto un nostro lettore che ci ha segnalato la notizia (grazie Carmine!) con il servizio clienti Amazon. Entrambi hanno confermato che la cosa è ufficiale, e non si tratta di un semplice momento di scarse scorte.

Tra l'altro, oltre all'Italia, dovrebbero essere escluse dalla vendita anche Francia e Spagna, quindi si tratta di un ritiro piuttosto ampio, sulle cui cause Amazon non dà indizi. Ecco infatti la dichiarazione ufficiale che il colosso dell'e-commerce ci ha rilasciato:

We have decided to pause sales of Fire tablets in Italy. Customers in Italy will still be able to access the content and features on their existing Fire tablets as they do today, and customer support channels will still be available for a number of years.

Abbiamo deciso di sospendere le vendite dei tablet Fire in Italia. I clienti in Italia saranno ancora in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni dei loro attuali tablet Fire come fatto finora, e i canali di assistenza clienti saranno ancora disponibili per un certo numero di anni.