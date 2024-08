Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: presente il notch

Osservando le ultime immagini, si nota ancora meglio che il Galaxy Tab S10 Ultra presenta il notch frontale al fine di ospitare i due sensori fotografici anteriori. La variante Plus, invece, sembra essere caratterizzato da cornici piuttosto spesse.

Per quanto riguarda le dimensioni, si può ipotizzare che le dimensioni resteranno le stesse della serie Galaxy Tab S9, ovvero uno schermo da 12,4" per il modello Plus e da 14,6" per quello dell'Ultra. Non ci dovrebbero essere dubbi per il processore. Si parla con una certa insistenza, infatti, della presenza del MediaTek Dimensity 9300 Plus.