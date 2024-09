Ora sappiamo tutto (o quasi) dei nuovi tablet di Samsung: ecco Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra

Design invariato per Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra

Rispetto al passato, quest'anno Samsung ha tagliato un modello, ovvero quello base. Dunque, spazio alle versioni più costose, ovvero Tab S10+ e Tab S10 Ultra.

Per quanto riguarda il design, anche stando a quanto riportato su Android Headlines, non c'è molto di nuovo. Le forme, infatti, richiamano da vicino quelle dei modelli precedenti, con Galaxy Tab S10+ equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2X "Anti-Reflection" da 12,4" e cornici non estremamente ottimizzate. Come in passato, inoltre, anche in questo caso è garantito il supporto alla S Pen di Samsung.

Anche la variante Ultra del tablet non presenta grosse novità: il display, perà, aumenta fino a 14,6" ed è presente il notch, con cornici maggiormente ottimizzate.