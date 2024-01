Il nuovo tablet di Samsung sarà super resistente: livello "militare"

Galaxy Tab Active5 includerà anche la S Pen con rating IP68, che potrà essere impiegata per scrivere, disegnare o navigare sullo schermo.

Per quanto concerne il comparto audio, il dispositivo avrà un sistema audio Dolby Atmos e due microfoni. Infine, come accennato all'inizio, il tablet beneficerà di una durezza di livello militare, con un grado IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, una certificazione MIL-STD-810H per la durata e una protezione anti-shock di 1,2 m con una copertura protettiva per la posta in arrivo. Il dispositivo avrà anche uno schermo Corning Gorilla Glass 5 che garantirà una buona resistenza ai graffi.