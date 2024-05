Tado° X abbraccia il futuro della domotica, lasciando a bocca asciutta il passato

Tado° è sicuramente uno dei leader quando parliamo di smart home e sicuramente lo è se parliamo di riscaldamento e raffreddamento della casa. I suoi prodotti sono stati sempre molto consigliati nelle nostre pagine (qui qualche recensione) ed è per questo che il lancio della nuova generazione di prodotti Tado° ci ha molto incuriosito.

L'azienda ha svelato oggi la sua nuova gamma di prodotti: Tado° X. Questa linea promette di rendere il riscaldamento domestico ancora più intelligente, accessibile e rispettoso dell'ambiente. Con cinque nuovi prodotti facili da installare, configurare e usare, Tado° X punta a trasformare il modo in cui gestiamo il clima nelle nostre case, riducendo i costi e i consumi energetici senza compromettere il comfort.

La nuova linea Tado° X comprende:

Termostato Intelligente X (cablato)

Testa Termostatica Intelligente X

Sensore di Temperatura Wireless X

Ottimizzatore Pompa di Calore X

Bridge X

Questi dispositivi sono stati progettati per integrarsi perfettamente in un ecosistema di smart home, grazie alla compatibilità con gli standard Thread e Matter.

Questo assicura una maggiore interoperabilità con altri dispositivi smart presenti in casa, offrendo una soluzione di gestione del clima completa e integrata. Ed è questa la chiave di questa linea di dispositivi che da un vero taglio con il passato. L'utilizzo della nuova tecnologia di comunicazione (Thread) infatti lascia indietro gli utenti storici di Tado° che non potranno acquistare i nuovi prodotti e integrarli nella propria casa perché questi non "parlano la stessa lingua".

L'azienda continuerà a sviluppare tutta la linea di prodotti V3, ma ovviamente chi ha scelto di spendere molti soldi sui dispositivi Tado° fino a oggi e sarebbe disposto a farlo ancora non sarà per niente contento. Per chi invece deve ancora iniziare a installare prodotti per il riscaldamento smart in casa o voleva passare da un altro brand a Tado° troverà pane per i suoi denti.