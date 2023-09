Il nuovo tag di Arlo permette di spegnere l'allarme... toccando il campanello!

Non c'erano altre informazioni sul prodotto, se non che sarà lanciato nel quarto trimestre del 2023. Contattata da The Verge a riguardo, l'azienda ha risposto che si tratta in effetti del primo dispositivo NFC Touchless Disarm di Arlo e che ulteriori dettagli verranno annunciati vicino alla data di lancio del tag.

Un paio di giorni fa, il marchio ha annunciato una serie di nuovi prodotti , come un nuovo video campanello , una telecamera esterna, una telecamera interna e una telecamera di sicurezza XL. Tra le caratteristiche del nuovo campanello di seconda generazione, a sorpresa, veniva anche menzionato (non annunciato) un "Arlo Security Tag".

Al momento non abbiamo indicazioni sul prezzo, ma il Nest Tag costava di listino intorno ai 30 euro, quindi vista la semplicità del dispositivo non è azzardato attendersi una cifra non troppo distante. Anche sulla data di lancio non ci sono informazioni precise, oltre al fatto, come abbiamo già detto, che verrà presentato entro la fine dell'anno.