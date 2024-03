Bel taglio di prezzi per i proiettori XGIMI: ecco i modelli scontati

Andiamo quindi subito a vedere quali sono i prodotti che vedranno un taglio dei prezzi a partire dal 1 marzo:

XGIMI HORIZON Pro - da €1.699 a €1.299

- da €1.699 a €1.299 XGIMI HORIZON - da €1.099 a €899

- da €1.099 a €899 XGIMI Halo+ - da €849 a €699

- da €849 a €699 XGIMI MoGo 2 Pro - da €599 a €469

Insomma, si tratta di un taglio dei prezzi consistente per diversi prodotti. Parliamo di uno sconto di almeno 140 euro sul prezzo precedente per i prodotti di XGIMI.

I proiettori che troviamo in sconto sono destinati a diversi casi d'uso, a partire dai proiettori pensati per essere usati in casa, fino ad arrivare ad altri prodotti che sono invece più indicati per ambienti più grandi, come un giardino ad esempio.

Troviamo anche prodotti pensati per l'utilizzo in mobilità.

Ribadiamo che i nuovi prezzi appena elencati sui dispositivi XGIMI sono in vigore a partire da oggi, 1 marzo. Ci aspettiamo che i prodotti con il prezzo aggiornato saranno disponibili sullo store ufficiale dell'azienda, e non è escluso che l'abbassamento si rifletta anche su quei prodotti elencati sopra che vengono venduti anche su Amazon.