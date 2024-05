Taglio di prezzo per iPad 10: ora costa meno di iPad 9

Durante l'evento Let Loose, Apple ha presentato i nuovi iPad Pro e iPad Air. Tuttavia, c'è stata qualche novità anche per l'iPad base, ovvero il tablet più economico della gamma di Cupertino. In particolare, l'iPad di nona generazione - ovvero l'ultimo iPad con jack per le cuffie - è stato rimosso dal listino (tra l'altro, in pieno silenzio). Al suo posto, non è stato presentato un nuovo iPad base, bensì è stato inserito iPad 10 (che era già a listino).

La novità, però, è il taglio di prezzo di cui ha beneficiato il dispositivo. Se fino a ieri occorre una spesa a partire da 589 euro, adesso, presso un Apple Store, è sufficiente spendere 439 euro per acquistare iPad 10 (un taglio di ben 150 euro). Dunque, sintetizzando la situazione, adesso è possibile acquistare un iPad 10 al prezzo di iPad 9.

Entrando ancora di più nei particolari, gli attuali prezzi di listino sono i seguenti:

iPad 10 WiFi: 439 euro (64 GB), 609 euro (256 GB);

iPad 10 WiFi + Cellular (5G): 609 euro (64 GB), 779 euro (256 GB).

Si tratta di una buona notizia, soprattutto considerando che su Amazon è possibile di approfittare di un ulteriore sconto sulla versione da 64 GB, disponibile al prezzo di 379 euro.