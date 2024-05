Tap to Pay arriva in Italia: ecco come usare l'iPhone al posto del POS

Ora c'è un nuovo modo per accettare i pagamenti in negozio: il vostro iPhone! Annunciato nel 2022 ma disponibile finora solo negli Stati Uniti, Tap to Pay è infatti ora arrivato anche in Italia: andiamo a vedere cos'è e come usarlo, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su cosa sono e come funzionano i pagamenti digitali.

Cos'è Tap to Pay

Tap to Pay è una funzione di iOS lanciata nel 2022 negli Stati Uniti e che consente agli esercenti, dalle piccole attività commerciali ai grandi retailer, di accettare pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate contactless, senza bisogno di ulteriori dispositivi. Le carte accettate sono quelle dei principali circuiti di pagamento, come American Express, Discover Global Network, Diners, Mastercard e Visa. La funzionalità è ora disponibile anche per chi fornisce piattaforme e sviluppa app di pagamento in Italia. Le prime a integrarlo nelle proprie soluzioni iOS sono Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva, che da oggi rendono disponibile Tap to Pay su iPhone agli esercenti italiani loro clienti, e sarà presto disponibile anche con Fabrick, Numia, e Sella. A partire da oggi, Tap to Pay su iPhone è disponibile anche in tutti gli Apple Store italiani.

A bordo anche Revolut, Nexi e SumUp

Tra i partner dell'iniziativa che integrano Tap to Pay nelle loro soluzioni, ci sono Nexi, SumUp e Revolut. Nexi ha già annunciato il supporto della funzione sull'app iOS Nexi SoftPOS, e anche SumUp ha dichiarato di essere già pronta per le sue di soluzioni di pagamento tramite app iOS SumUp. Per quanto riguarda Revolut, ha annunciato l'abilitazione di Tap to Pay su iPhone in Italia per tutti i clienti Revolut Business e per i freelance che utilizzano Revolut Pro tramite app retail.

La sicurezza

Apple ha dichiarato che la privacy è fondamentale nella progettazione e nello sviluppo di tutte le funzioni di pagamento di Apple. Con Tap to Pay su iPhone, i dati di pagamento dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay. Tutte le transazioni effettuate tramite Tap to Pay su iPhone sono criptate e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando. Quando viene elaborato un pagamento, Apple non memorizza i numeri della carta o le informazioni sulla transazione sul dispositivo o sui suoi server.

Come funziona Tap to Pay

Usare Tap to Pay è semplicissimo. L'esercente deve essere dotato di un iPhone compatibile, iPhone XS e dispositivi più recenti inclusi iPhone SE 2a e 3a generazione, e di un'app iOS compatibile per accettare i pagamenti (come abbiamo visto sopra, Revolut, Nexi, SumUp o altre). Al momento del pagamento, l'esercente deve chiedere al cliente di avvicinare la carta di credito (o anche prepagata, iPhone, Apple Watch o altro smartphone / smartwatch abilitato ai pagamenti contactless) al suo iPhone. A questo punto la transazione verrà completata in tutta sicurezza attraverso la tecnologia NFC.