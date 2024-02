Ecco le tariffe e i dettagli di Sky Mobile. Si parte da 7,95 euro al mese

Nel momento in cui stiamo scrivendo mancano 49 minuti al lancio di Sky Mobile, il nuovo operatore virtuale di Sky creato grazie all'alleanza con Fastweb ma sono già trapelati le tariffe e altri dettagli sulle offerte (se state cercando un'offerta di rete cellulare, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori sotto i 7 euro o sotto i 10 euro).

Tre sono le offerte a disposizione: Sky Mobile, Sky Mobile Full e Sky Mobile Maxi, tutte con costo di attivazione di 10 euro, che comprende anche il costo della SIM ricaricabile. Vediamo i dettagli.

Sky Mobile:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere

illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 150 Giga di traffico dati fino in 5G Roaming UE: 9 Giga

di traffico dati fino in 5G 7,95 euro al mese

Sky Mobile Full:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere

illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 200 Giga di traffico dati fino in 5G Roaming UE: 11 Giga

di traffico dati fino in 5G 9,95 euro al mese

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere

illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcune destinazioni estere 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 300 Giga di traffico dati fino in 5G Roaming UE: 13 Giga

di traffico dati fino in 5G 11,95 euro al mese

Le destinazioni estere incluse nel traffico voce sono:

Numeri di rete fissa : Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria

: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria Numeri di rete mobile : Lettonia

: Lettonia Numeri di rete fissa e mobile: Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania e USA

Superati i limiti di SMS, ogni SMS in più costerà 5 centesimi, mentre per quanto riguarda i Giga, si può attivare 1 Giga di traffico dati extra al costo di 6 euro, con un limite di 10 Giga al mese.

Oppure c'è l'opzione 10 Giga+ da 6 euro al mese, con rinnovo automatico insieme all'offerta.

Per quanto riguarda le tipologie di ricarica, l'operatore consente due modalità, quella manuale, ovvero basata sul credito residuo, e quella automatica, per cui il sistema ogni mese controlla se il credito residuo sulla SIM è sufficiente per rinnovare l'offerta e, in caso negativo, la ricarica viene addebitata sulla carta di credito o sul conto corrente bancario inserito.

Ricordiamo che Sky Mobile non è un operatore virtuale (MVNO) nel vero senso della parola, in quanto si appoggia a Fastweb tramite un accordo di distribuzione. I servizi sono infatti offerti da Fastweb e l'operatore infatti si chiama Sky Mobile powered by Fastweb. Quindi le SIM sono in effetti di Fastweb ma semplicemente rimarchiate, e si diventa a tutti gli effetti clienti di Fastweb.

Questo significa che le SIM Sky Mobile non hanno limitazioni sulla rete 5G e si appoggiano alla rete WindTre, come avviene per le SIM Fastweb vendute dal 24 ottobre 2022.

Qui potete trovare il sito da cui sottoscrivere il servizio.

Per quanto riguarda il lancio di Sky Mobile, l'operatore si è affidato ad Alex Del Piero come testimonial. Lo spot, in distribuzione sui canali TV della piattaforma Sky, le reti free-to-air di Sky, i canali digital, social e retail, vede l'ex giocatore passeggiare sulle note di "Wouldn't it be nice" dei Beach Boys.

Del Piero immagina come sarebbe vivere in un mondo dove tutto è più semplice, poi il sogno prende vita: vediamo così un bambino volare aggrappato a una bolla di sapone, un ragazzo che ferma il tempo per non perdere l'autobus e un uomo che attraversa una strada trafficata usando il suo giornale come fosse un aquilone.

A quel punto, anche Del Piero fa una piccola magia, facendo roteare lo smartphone sul dito per rivelare l'arrivo di Sky Mobile powered by Fastweb. Una proposta accessibile e intuitiva, che rende "semplicemente possibile" combinare l'esperienza di visione più evoluta e coinvolgente con la velocità delle reti fissa e mobile.