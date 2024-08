Negli ultimi anni abbiamo assistito a un sempre maggiore impegno da parte di Google per ottimizzare l'interfaccia di Android nei dispositivi con schermo di grandi dimensioni, come tablet e pieghevoli. Uno degli aspetti che ha visto più novità è stata la taskbar, la barra delle applicazioni, che con Android 15 è stata rinnovata e starebbe per fare un percorso inverso e "ridursi" per arrivare sui telefoni: scopriamo come, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra selezione dei migliori telefoni Android e pieghevoli sul mercato.

Come cambia la taskbar in Android 15 per tablet e pieghevoli

Per chi non lo sapesse, la barra delle applicazioni, o taskbar, è quella striscia di applicazioni che si trova nella parte inferiore dello schermo per dispositivi come tablet e pieghevoli a libro. Introdotta con Android 12L, la sua funzione è migliorare l'accesso alle app per consentire il multitasking, proprio come si farebbe da un computer, ma all'inizio era persistente. Con Android 13 Google ha aggiunto la possibilità di nasconderla premendo a lungo su uno spazio vuoto, per poi cambiare idea e nasconderla automaticamente quando non viene utilizzata. Per farla riapparire, gli utenti devono scorrere con il dito verso l'alto, il che rendeva il multitasking meno agevole. Con Android 15, Google ha rimesso mano alla funzione, aggiungendo un pulsante per consentire agli utenti di scegliere tra la taskbar persistente, quella vecchio stile (immagine sotto a destra) e quella che scompare (immagine sotto a sinistra).

La nuova taskbar di Android 15 per i telefoni

Ma non è l'unica novità, perché Mishaal Rahman ha scoperto, esplorando il codice della beta 4 di Android 15, un riferimento a una "tiny" taskbar, ovvero una barra delle applicazioni piccola. Attivando dei flag nel codice, Rahman è riuscito ad abilitare la funzione sul proprio telefono, che potete vedere nell'immagine sotto. In pratica la barra delle applicazioni sui telefoni si comporta esattamente come su tablet e pieghevoli, con un pulsante che consente di scegliere tra quella statica e quella che si nasconde automaticamente. Al momento la funzione non è ancora perfettamente completata e presenta dei bug, quindi non si sa se verrà rilasciata con Android 15 o più avanti.

