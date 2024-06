iOS 17 installato su tanti iPhone, eppure iOS 16 brillò di più

Apple lunedì ha annunciato il nuovissimo iOS 18, un concentrato di IA e di inedite funzionalità che per alcuni versi hanno sorpreso gli utenti. Il suo rilascio definitivo è previsto per autunno, mentre la versione beta è già disponibile per gli sviluppatori. Nel frattempo, la società di Cupertino ha provveduto ad aggiornare i dati di adozione di iOS.