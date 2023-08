Il rumore della tastiera del MacBook Pro può dire ad un hacker cosa si sta digitando

Alcuni ricercatori della Cornell University hanno progettato un modello IA in grado di tradurre il suono dei tasti in testo scritto. In particolare, il test è stato effettuato su un MacBook Pro e ha restituito un risultato di affidabilità piuttosto importante, raggiungendo addirittura il 95%. Tuttavia, prima di procedere occorre specificare che questo modello IA può essere provato su una tastiera specifica: insomma, il modello di un MacBook Pro da 13" non può essere utilizzato su un altro tipo di PC.

Per quanto riguarda il funzionamento, non si tratta di qualcosa di complesso. Difatti, ogni carattere risponde diversamente e soprattutto riproduce un suono leggermente differente: questa lievissima variazione viene appunto catturata dal modello machine learning. Anche l'allenamento del modello non è stato particolarmente difficoltoso: ogni tasto, infatti, deve essere premuto 25 volte e ad ogni suono dovrà essere associato un carattere. Tutto ciò potrà essere fatto con uno smartphone che registra i suoni oppure tramite Zoom: in questo caso, però, l'affidabilità si abbassa al 93%.

Ancora più giù la percentuale di accuratezza se si utilizza Skype: si parla infatti di una percentuale pari a 91,7%.