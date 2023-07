La tastiera meccanica di Oneplus è finalmente disponibile, ma occhio al prezzo!

Il 2023 è l'anno in cui Oneplus festeggerà i 10 anni di attività, ma non ha voluto aspettare il giorno dell'anniversario per svelare il suo nuovo prodotto, quanto mai insolito per un'azienda che produce smartphone: una tastiera meccanica.

A fine 2022, proprio nel giorno del suo 9° anniversario, Oneplus annunciava il programma Oneplus Featuring, grazie al quale avrebbe realizzato dei prodotti confrontandosi con i propri utenti. Perciò, il risultato fu che l'utenza di Oneplus scelse una tastiera meccanica personalizzabile e l'azienda cinese iniziò a lavorarci su.

Infatti, Oneplus si rivolse a Keychron, un'azienda specializzata nella produzione di tastiere meccaniche, switch e keycaps, e finalmente adesso il loro prodotto vede la luce.