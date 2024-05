Il futuro del PC gaming: switch magnetici ad effetto Hall e polling rate altissimi

Non tutti sanno che sono già in commercio alcuni modelli di tastiere meccaniche con switch magnetici a effetto Hall. Una delle più famose è probabilmente la Wooting 60HE+, e anche qui sulle pagine di SmartWorld vi avevamo parlato di un modello disponibile in Europa, la AKKO MOD 007PC. C'è però chi sta cercando di spingersi oltre, come Sikakeyb con la sua Castle Ck75. Scopriamola insieme, ma prima diamo un'occhiata al funzionamento delle tastiere con switch magnetici a effetto Hall.

Ma in che senso switch magnetici?

Questo genere di tastiere è dotata di switch meccanici magnetici. Al posto dei normali pin, che altro non sono che dei piccoli steli di metallo che fanno contatto con il circuito stampato presente nel cuore delle tastiere, hanno al loro interno un magnete cilindrico. Invece di essere inseriti "a forza" dentro i fori del socket della PCB, gli switch magnetici vengono di fatto appoggiati. Questo riduce sia la difficoltà di inserimento e rimozione, sia la possibilità di danneggiamento. Può infatti succedere che i contatti di metallo si pieghino o, in certi casi, che si spezzino, rendendo inusabile lo switch.

C'è un altro grosso vantaggio: si può regolare via software (o talvolta anche tramite scorciatoia da tastiera) la distanza di attuazione. Quest'ultima è sostanzialmente la quantità di millimetri che il tasto deve percorrere prima che l'input venga inviato al computer. Con gli switch magnetici questa distanza può virtualmente essere azzerata, in modo che anche solo sfiorando il tasto l'input parta verso il PC. Nella digitazione nuda e cruda un fattore del genere potrebbe rivelarsi un mezzo incubo, accentuando gli errori di battitura e rendendo il tutto molto più frustrante. Nell'ambito del gioco invece la situazione è ben diversa: nei videogiochi competitivi anche una manciata di millisecondi può fare la differenza, e avere per le mani una tastiera che abbatte quasi del tutto i tempi di attesa canonici potrebbe effettivamente fornire un vantaggio.

Come già accennato, ci sono già diverse tastiere che montano switch del genere. C'è un problema però: spesso si tratta di esercizi di stile, pensati più per far vedere di essere al passo con i tempi che per proporsi come prodotti gaming veri e propri. Ed è qui che entra in gioco Sikakeyb Castle Ck75.

E vai di 8.000 Hz