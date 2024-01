Il vostro prossimo PC Windows avrà una novità come non se ne vedono da trent'anni (sì, sarà legata all'IA)

"Oggi inizia l'era del PC IA": così Microsoft annuncia il primo cambiamento alla tastiera dei computer Windows da circa 30 anni. Esatto, è un momento così importante, e dimostra quanto la casa di Redmond punti sul suo nuovo assistente IA Copilot: un tasto dedicato.

Per ogni approfondimento riguardante questa funzione, vi rimandiamo al nostro approfondimento in cui non solo vi spieghiamo cosa sia, ma anche come attivarlo in Italia (dove non è ancora disponibile) e come usarlo.

Ma torniamo al tasto. Come abbiamo anticipato è il primo cambiamento alla tastiera del sistema operativo di Microsoft dopo l'introduzione del tasto Windows, e non a caso, visto che se il 2023 è stato l'anno dell'IA, il 2024 per Microsoft vuole essere l'anno in cui la tecnologia sarà effettivamente disponibile a tutti gli utenti.

Secondo Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo e chief marketing per i consumatori di Microsoft, infatti, questo rappresenta un "momento trasformativo" e "il punto di ingresso nel mondo dell'IA sul PC".

La notizia non è così sorprendente: Microsoft ha investito pesantemente in Copilot, sostituendo Bing e implementando la funzione in tutti i suoi servizi, dalle app a Microsoft 365, per arrivare a Edge (che è stato definito appropriatamente "browser IA") e, ovviamente, anche Windows. Tanto da decidere di portarlo anche su Windows 10, rivedendo la sua decisione di non portare più nuove funzionalità sul "vecchio" sistema operativo.

E con questa novità assisteremo a un deciso cambio di passo. Ma dove troveremo il nuovo tasto? Come vedete nell'immagine qui sotto, il pulsante sarà sulla destra della barra spazio, tra il tasto Alt destro e le frecce (la posizione potrebbe cambiare a seconda del produttore del PC), dove adesso si trova il tasto Office sulle tastiere Microsoft (che è stato introdotto con il tasto Windows e infatti verrà sostituito).