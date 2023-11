Non funziona il tasto Indietro sull'app di Facebook: il fastidioso bug che colpisce Android in questi giorni

Ieri ci abbiamo scherzato sulla nostra pagina Facebook dopo che l'argomento era stato sollevato anche sul nostro gruppo ufficiale , ma a quanto pare il bug in questione è più diffuso di quanto sembra . Proprio sul meme che abbiamo pubblicato ieri in pagina ci sono centinaia di testimonianze a riguardo, e non è poi così difficile trovare post in inglese a riguardo sul forum ufficiale del supporto di Google o su Reddit .

Ma in cosa consiste il bug in questione? Sostanzialmente sull'app Facebook di Android non funziona il tasto Indietro. Si fa proprio riferimento al tasto Indietro di Android, che sia quello fisico nella barra di navigazione in basso o la gesture di sistema che avete impostato (solitamente swipe dal bordo sinistro verso destra).

Le ultime testimonianze dei nostri utenti risalgono anche a pochi minuti fa, e sembrano riguardare più tipi di smartphone Android e di conseguenza anche diverse versioni del sistema operativo, a riprova che si tratta di un bug relativo all'app Facebook e non qualcosa legato al sistema.

C'è addirittura chi dice di avere il bug da più giorni. Nel nostro caso lo abbiamo riscontrato solo nel weekend appena trascorso.

Sarebbero vani i vari tentativi di risolvere il problema: riavviare il telefono, cancellare dati e cache, cancellare l'intera applicazione e reinstallarla, tutti tentativi che per molti non hanno funzionato. Il bug sembra risolversi da solo a un certo punto, e di conseguenza non abbiamo consigli pratici da darvi nel caso lo riscontraste anche oggi. C'è solo da avere pazienza e aspettare un eventuale aggiornamento da parte di Meta.

Da uno dei post apparso sul blog del supporto Google c'è chi ha già segnalato il bug a Meta, e di conseguenza potrebbe anche volerci poco perché venga pubblicato un fix.