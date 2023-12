Tutti possono avere il tasto Indietro su Gboard: ecco come fare

Questo ha portato Gboard ha essere tra le tastiere virtuali più usate in assoluto , in tutto il panorama Android. E proprio nel contesto di Gboard arrivano delle novità molto interessanti. Parliamo della possibilità di avere il tasto Indietro operativo nella tastiera.

Gboard è la popolarissima tastiera di Google, quella che negli ultimi anni ha visto notevoli novità arrivare sia per quanto riguarda le sue funzionalità e sia per quanto riguarda il suo aspetto grafico.

Il tasto Indietro è quello che internazionalmente viene definito come Undo, ovvero il Ctrl + Z che usiamo su Windows. Si tratta del pulsante che serve a tornare allo stato immediatamente precedente. Trattandosi di Gboard, il tasto Indietro servirà a tornare allo stato precedente della scrittura.

L'ottima notizia delle ultime ore è che tutti possono avere il tasto Indietro su Gobard, anche se questo non è ufficialmente disponibile per la tastiera italiana. Andiamo a vedere come fare:

Aprire Gboard in una qualsiasi app sul proprio dispositivo Android. Accedere alle Impostazioni di Gboard. Accedere alla sezione Lingue. Selezionare Aggiungi tastiera. Cercare la tastiera giapponese tramite la barra di ricerca. Selezionare la prima opzione in alto a sinistra 12キー. Confermare con Fine. A questo punto riaprite Gboard, toccate il pulsante per cambiare lingua che solitamente è posto in basso a sinistra della barra spaziatrice, finché non giungete alla tastiera giapponese. A questo punto il tasto Indietro sarà a disposizione nell'angolo in alto a sinistra.

Il tasto Indietro di Gboard funziona ovviamente su tutte le app che permettono l'interazione con la tastiera di Google.

Pertanto, si tratta di una funzionalità molto interessante per coloro che usano molto lo smartphone per creare o modificare dei testi.

La novità è disponibile per tutti passando dalla tastiera giapponese. Ci aspettiamo che lo stesso tasto Indietro arrivi anche per le lingue più popolari dalle nostre parti.