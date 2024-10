È un autunno ricchissimo di novità per i Chromebook: Google ha appena annunciato un nuovo tasto chiamato Quick Insert che fa impallidire il tasto Copilot dei PC Windows, una serie di nuove funzionalità, ovviamente basate su Gemini (ma non solo), e due nuovi portatili. Andiamo a scoprire cosa ci attende, anticipandovi che sebbene gli aggiornamenti in arrivo interessino maggiormente i Chromebook Plus (i portatili più potenti della serie, in grado di offrire software e funzionalità esclusive), ci sono novità importanti per tutti i Chromebook.

Il nuovo tasto Quick Insert

La notizia più importante probabilmente è il nuovo tasto Quick Insert, che riprende l'idea di Microsoft di un tasto Copilot dedicato, ma lo rende, almeno sulla carta, molto più utile. Dov'è il tasto Quick Insert

Il pulsante si troverà sui nuovi Chromebook Plus e Chromebook in corrispondenza del tasto Caps, ovvero blocco maiusc. Il primo Chromebook a esserne dotato è il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus (vedi oltre), mentre il prossimo anno arriverà su sempre più dispositivi. Ma niente paura: sui Chromebook esistenti le stesse funzionalità saranno accessibili tramite una comoda scorciatoia, Ricerca + F. A cosa serve il tasto Quick Insert Il tasto Quick Insert consente di aprire un menu che offre l'accesso a una serie di funzioni: Accesso rapido a Help me write , che utilizza i modelli Gemini, in modo da poter ottenere aiuto per creare nuovo testo, modificare ciò che si sta scrivendo o cambiarne il tono

, che utilizza i modelli Gemini, in modo da poter ottenere aiuto per creare nuovo testo, modificare ciò che si sta scrivendo o cambiarne il tono Emoji e GIF da aggiungere facilmente a qualsiasi campo di testo

da aggiungere facilmente a qualsiasi campo di testo Un elenco dei siti web aperti di recente, per aggiungere link senza cercare, copiare e incollare tra le finestre

aperti di recente, per aggiungere link senza cercare, copiare e incollare tra le finestre Ricerca integrata di Google Drive: una barra di ricerca che consente di allegare file, foto, video o qualsiasi cosa dal proprio Google Drive, rimanendo all'interno del flusso di lavoro

di Google Drive: una barra di ricerca che consente di allegare file, foto, video o qualsiasi cosa dal proprio Google Drive, rimanendo all'interno del flusso di lavoro Strumenti per fare semplici calcoli, aggiungere una data specifica e convertire unità di misura proprio dove se ne ha bisogno

Dal prossimo anno, inoltre, si potranno creare rapidamente immagini generate dall'intelligenza artificiale

Nuove funzioni AI per i Chromebook Plus

Ma questa è solo una delle novità in arrivo sui Chromebook. A partire dal mese di ottobre, i Chromebook Plus riceveranno una serie di funzionalità di intelligenza artificiale che aiuteranno gli utenti "a fare meno per fare di più", secondo lo slogan di Google. Ricordiamo che i portatili di Google hanno già ricevuto le funzioni Help me write, di cui abbiamo parlato anche poco fa in occasione del tasto Quick Insert, e che è accessibile cliccando con il pulsante destro del mouse su qualsiasi casella di testo, e la chat con Gemini. Ecco i nuovi strumenti in arrivo. Help me read Help me read, che al clic del tasto destro del mouse aiuta a riassumere PDF, articoli o siti web, con la possibilità di fare domande di follow-up per approfondire. A partire dal prossimo anno sarà anche possibile evidenziare frasi o paragrafi specifici per cui si ha bisogno di ulteriore aiuto.

Live Translate Live Translate abilita i sottotitoli tradotti da Google AI su tutto quello che è sullo schermo, che si tratti di una riunione su Zoom, di un livestream di YouTube o di un file video. Live Translate può tradurre istantaneamente i contenuti in oltre 100 lingue.

App recorder Possibilità di creare registrazioni audio di pensieri e note con l'app Recorder, la stessa dei telefoni Pixel. L'app Google AI Recorder consente di creare trascrizioni in grado di rilevare ed etichettare i relatori e fornire un riepilogo dei contenuti registrati. L'app Recorder è disponibile su tutti i Chromebook, ma l'identificazione dell'altoparlante basata sull'intelligenza artificiale e un riepilogo dei contenuti registrati, insieme alla cancellazione del rumore, sono disponibili solo su Chromebook Plus.

Videochiamate migliorate Google ha integrato nei Chromebook Plus un nuovo microfono in stile studio e miglioramenti dell'aspetto per rendere le videochiamate ancora migliori. La funzione microfono in stile studio aiuta a ottenere una voce cristallina con la simulazione del microfono di alta qualità basata sull'intelligenza artificiale che riduce anche il rumore e il riverbero della stanza. Gli effetti di aspetto integrati regolano automaticamente l'illuminazione, la luminosità e altro ancora per aiutare ad apparire al meglio. Queste funzionalità possono funzionare su qualsiasi app di videochiamata.

Novità per tutti i Chromebook

E per tutti gli altri Chromebook? Nessuna paura: Google ha lanciato una serie di funzionalità anche per chi non possiede un Chromebook Plus, a cominciare da Gemini. Chatta con Gemini Chatta con Gemini è ora disponibile su tutti i Chromebook: non c'è bisogno di aprire il browser per chattare con Gemini, basta cliccare sull'app dedicata. Welcome Recap Welcome Recap è uno strumento che si apre ogni volta che si accede al Chromebook, e fornisce una panoramica visiva di quello che avete visto in precedenza su qualsiasi dispositivo collegato al vostro account. Non solo, ma offre anche suggerimenti utili per iniziare a lavorare, come un promemoria per partecipare alla prossima videochiamata, un accesso rapido a un file aperto di recente o un suggerimento cliccabile per finire un articolo iniziato sul telefono Android o iOS.

Migliorare la concentrazione con Focus Focus attiva automaticamente il Non disturbare per essere sicuri di completare un'attività senza distrazioni. Basta impostare un'attività Google Task, un periodo di tempo ed eventualmente un sottofondo musicale, con la possibilità di scegliere anche da una playlist di YouTube Music.

I file importanti nella schermata Home Su ChromeOS è possibile fissare i file importanti alla schermata iniziale, in modo da potervi accedere senza cercarli e con un clic, anche offline. E per risparmiare ancora più tempo, il launcher di ChromeOS ora suggerisce anche i file Google Documenti o Google Presentazioni che pensa stiamo cercando.

Google One AI Premium gratis per tre mesi Infine, ora Google offre il piano Google One AI Premium gratuitamente per tre mesi, per chi compra un nuovo Chromebook, mentre chi compra un Chromebook Plus avrà diritto a 12 mesi di Google One AI Premium. L'offerta è valida per chi compra o attiva un Chromebook dal 1° ottobre 2024 ed entro il 1° febbraio 2025. Al momento dell'iscrizione è richiesto l'inserimento di un metodo di pagamento validi, ma non verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo di prova. Qui i termini completi dell'iniziativa.

Nuovi Chromebook

Chiudiamo con i nuovi Chromebook, tra cui il Chromebook Plus più leggero e sottile mai lanciato, che inaugura anche il nuovo tasto Quick Insert. Samsung Galaxy Chromebook Plus Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus è un portatile sottile e leggero con un design elegante di colore blu nettuno. Il peso è di 1,17 kg mentre lo spessore è di appena 11,8 millimetri, che lo rendono il Chromebook Plus più sottile e leggero di sempre, e come abbiamo anticipato è il primo Chromebook Plus a includere il tasto Quick Insert. Tra le caratteristiche, 8 GB di RAM, un processore Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), 256 GB di spazio di archiviazione, uno schermo OLED da 15,6" e fino a 13 ore di autonomia. Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook sarà disponibile a partire da ottobre a un prezzo di partenza di 699 dollari, negli Sati Uniti, mentre non sappiamo il prezzo in Italia.

Lenovo Chromebook Duet 11" Lenovo Chromebook Duet 11" è un portatile compatto e resistente in grado di passare dalla modalità laptop a tablet con il suo cavalletto integrato. Le caratteristiche sono un processore MediaTek Kompanio 838 con fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera posteriore è da 8 MP, mentre quella anteriore è da 5 MP, ed entrambe sfruttano le nuove funzionalità di zoom per le videochiamate, potenziate dall'intelligenza artificiale. Lo schermo è da 10,95 pollici, con risoluzione WUXGA e 400 nit di luminosità. Chi vuole, può acquistare la penna Lenovo USI Pen 2 (venduta separatamente), che consente di disegnare e prendere appunti con precisione, anche grazie al nuovo sistema di riconoscimento del palmo. Nel corso del mese, inoltre, Google lancerà una promozione che consente di avere tre mesi di Goodnotes inclusi con tutti i Chromebook abilitati per una penna digitale (qui tutti i dettagli). Lenovo Chromebook Duet 11" costa 339 dollari negli Stati Uniti.

