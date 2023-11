TCL 40 NXTPAPER in Italia: caratteristiche e prezzo degli smartphone con display "effetto carta"

TCL ha ufficializzato il lancio in Italia dei nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G e del tablet TCL NXTPAPER 11 con la tecnologia display sviluppata internamente. In particolare, questi dispositivi sono dotati della tecnologia proprietaria NXTPAPER, certificati TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. I display multistrato TCL NXTPAPER sono antiriflesso e anti-impronta, caratteristica ottenuta grazie ad una texture effetto opaco simile a quella della carta.